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ВИБУХИ В ХЕРСОНІ - ГОЛОВА МВА
ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Начальником Генштабу ЗСУ призначено Анатолія Баргилевича
Зеленський обговорив із конгресменами США постачання ППО і далекобійних ракет
Зеленський призначить заступників Сирського
Зеленський переконаний, що рішення про допомогу Україні буде ухвалено Конгресом США
В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого внаслідок російської атаки дронами
Окупанти вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Харкова і Великого Бурлука
Харків під атакою ворожих БПЛА
У Миколаївській області внаслідок атаки окупантів пошкоджено лінію електропередач
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ - МОНІТОРИНГОВІ КАНАЛИ
Окупанти обстріляли Білозерку, є постраждалий
Президент і глава Кабміну скоординували роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів - нарада
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