Події

21:14 09.02.2024

Зеленський призначить заступників Сирського

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Зеленський призначить заступників Сирського

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом призначить заступників Головкома ЗСУ Олександра Сирського, сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Сьогодні Головком Сирський визначив кандидатури заступників, і я підпишу відповідні укази. Визначено заступників начальника Генерального штабу, всі хлопці бойові, фахові, кожен із чітким знанням фронту і реальних потреб українських воїнів", - сказав він.

"І дуже важливо, що Головком разом із міністром оборони провів розмови з партнерами - Німеччина, Франція, Сполучені Штати. Знаю, що все максимально докладно - постачання, заповнення дефіцитів, снаряди, зброя", - сказав він

 

 

 

Теги: #зеленський #головком

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