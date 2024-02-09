Зеленський призначить заступників Сирського

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом призначить заступників Головкома ЗСУ Олександра Сирського, сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Сьогодні Головком Сирський визначив кандидатури заступників, і я підпишу відповідні укази. Визначено заступників начальника Генерального штабу, всі хлопці бойові, фахові, кожен із чітким знанням фронту і реальних потреб українських воїнів", - сказав він.

"І дуже важливо, що Головком разом із міністром оборони провів розмови з партнерами - Німеччина, Франція, Сполучені Штати. Знаю, що все максимально докладно - постачання, заповнення дефіцитів, снаряди, зброя", - сказав він