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20:27 09.02.2024

РФ від початку повномасштабного вторгнення 815 разів застосовувала хімічні атаки - Стратком ЗСУ

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Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення 815 разів застосовувала хімічні атаки, зокрема в січні 2024 року 229 разів, повідомило Управління стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних Сил України.

"815 разів росія застосовувала хімічні атаки з початку широкомасштабного вторгнення. Лише за січень 2024 року зафіксовано 229 таких випадків. Про це повідомляє Командування Сил підтримки ЗСУ", - інформує Стратком у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, найчастіше ворог використовує гранати типу К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

"Підрозділи РХБ (радіаційної, хімічної та біологічної - ІФ-У) розвідки здійснюють відбір проб і направляють їх для проведення аналізів. Задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин передають слідчим органам", - зазначено в повідомленні.

 

 

 

Теги: #рф #війна #хімзброя

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