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18:09 09.02.2024

У напрямку ПП "Шегині" на польському кордоні ускладнено рух і для легкових автомобілів - Держприкордонслужба України

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У напрямку ПП "Шегині" на польському кордоні ускладнено рух і для легкових автомобілів - Держприкордонслужба України

Через блокаду польських фермерів у напрямку пункту пропуску "Шегині" є ускладнення руху не лише для вантажних, а й для легкових автомобілів та автобусів, повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"...У напрямку пункту пропуску "Шегині" ситуація трішки гірша і для інших категорій транспорту, тому що коли почалося блокування руху, то певний час навіть не пропускали і легкові автомобілі, і автобуси, згодом польська сторона повідомила, що вони готові приймати і легковий транспорт, і автобуси, але їм доведеться об'їжджати об'їзними шляхами ті місця, де основний напрям блокують саме польські фермери", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

"Тому фактично за цим напрямком (до ПП "Шегині" - ІФ-У) ускладнено рух і для легкових автомобілів, і для автобусів, хоча вони можуть проїжджати, але з певними незручностями", - наголосив представник Держприкордонслужби.

Він також нагадав, що з 10:00 за київським часом польські фермери розпочали блокування руху в напрямку пункту пропуску "Шегині", з 11:00 - у напрямку п/п "Рава-Руська", з 11:30 - у п/п "Ягодин". Демченко додав, що одиниці вантажівок перетинають кордон.

 

Теги: #держприкордонслужба #шегині

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