Російські війська за добу здійснили два невдалих штурми плацдарму, зайнятого Силами оборони на лівому березі Дніпра

В операційній зоні Сил оборони півдня противник, як і раніше, намагається вибити українських захисників із плацдарму на лівому березі Дніпра - за минулу добу було здійснено два невдалих штурми, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

"В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується потужна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає свого наміру вибити наші підрозділи з лівого берега Дніпра. За минулу добу зафіксовано два невдалі штурми. Зазнавши втрат, російські штурмовики відійшли на свої вихідні позиції", - ідеться в повідомленні пресслужби Сил оборони півдня України в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначається, ЗСУ "мужньо утримують зайняті позиції, поступово та методично проводять заходи з укріплення та розширення плацдарму. Окупанти здійснюють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах".

Повідомляється, що "у морях помірно-штормова погода. На бойовому чергуванні перебувають п'ять і один ворожі кораблі в Чорному і Азовському морях відповідно. Ракетоносії заведені в пункти базування".