Події

16:18 09.02.2024

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США - посол

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До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США - посол

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою Постійного комітету з питань розвідки Майком Тернером і членами Палати представників США Френчем Хіллом, Джейсоном Кроу, Ебігейл Спанбергер і Заком Нанном, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу на чолі з головою розвідки Палати представників Майком Тернером, до складу якої входять Френч Хілл, Джейсон Кроу, Ебігейл Спанбергер і Зак Нанн", - написала Брінк у соцмережі Х у п'ятницю.

Теги: #делегація #конгрес_сша #брінк_бріджит

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