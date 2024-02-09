До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США - посол

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою Постійного комітету з питань розвідки Майком Тернером і членами Палати представників США Френчем Хіллом, Джейсоном Кроу, Ебігейл Спанбергер і Заком Нанном, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу на чолі з головою розвідки Палати представників Майком Тернером, до складу якої входять Френч Хілл, Джейсон Кроу, Ебігейл Спанбергер і Зак Нанн", - написала Брінк у соцмережі Х у п'ятницю.