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12:26 09.02.2024

Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

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Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв генералу Валерію Залужному звання Герой України.

Відповідний указ №61/2024 від 8 лютого оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з текстом документа, звання присвоєно Залужному за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України й самовіддане служіння українському народові.

Крім того, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" було присвоєно голові Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову та підполковнику В'ячеславу Агеєву.

Відповідні укази також оприлюднено на сайті президента.

Теги: #агєєв #герой_україни #буданов #залужний

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