Події

10:48 09.02.2024

Після тривалого ремонту до енергосистеми підключено блок ТЕЦ до 250 МВт

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Після тривалого ремонту до енергосистеми підключено блок ТЕЦ до 250 МВт

Після тривалого ремонту до мережі підключено блок ТЕЦ, який додасть до енергосистеми 250 МВт потужності, повідомило Міністерство енергетики.

Крім того, як зазначило міністерство у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, після аварійних ремонтів до роботи повернуто три одиниці генерувального обладнання, а в резерві є сім блоків ТЕС, які будуть задіяні в разі потреби.

Водночас у короткострокові ремонти виведено три блоки та корпус ТЕС.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 7896 МВт-год (на 8,5% більше за вчорашній показник), а також експорт - 1318 МВ-год до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови, що майже на третину менше від обсягів четверга.

"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - наголошує Міненерго.

Також повідомляється, що в Києві повністю відновлено теплопостачання після ракетних обстрілів 7 лютого.

Водночас унаслідок бойових дій пошкоджено розподільні газопроводи в Куп'янському районі Харківської області та в м. Нікополь Дніпропетровської - відключено низку споживачів. 

Теги: #блок #тец #підключення

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