Події

09:32 09.02.2024

Окупанти 19 разів обстріляли прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей

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Окупанти 19 разів обстріляли прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей

Війська РФ 19 разів обстріляли прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ" у п'ятницю.

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 19 обстрілів (86 вибухів) із різних видів озброєння", - йдеться в телеграм-каналі ОК "Північ".

Зокрема, у Семенівській громаді Чернігівської області обстрілів зазнали: Карповичі - 18 приходів, імовірно, міномет 120 мм. Луб'яне - 2 приходи, ймовірно, міномет 120 мм. Блешня - 12 приходів, імовірно, міномет 120 мм. Заріччя - 3 приходи, ймовірно, ствольна артилерія. Леонівка - 2 приходи, імовірно, скидання ВОГ із БПЛА; 2 приходи, імовірно, скидання НВП із БПЛА.

У Конотопському районі Сумської області обстріляно Малушине - 4 приходи, ймовірно, міномет 120 мм.

У Шосткинському районі під ударами опинилися: Фотовиж - 2 обстріли: 6 приходів, імовірно міномет 120 мм. Середина-Буда - 3 приходи, імовірно міномет 82 мм. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду; 6 приходів, імовірно, міномет 120 мм. Бачівськ - 3 обстріли: 3 приходи, імовірно, FPV-дрон. Стара Гута - 1 прихід, імовірно, FPV-дрон; 15 приходів, імовірно, РСЗВ. Шалигине - 3 приходи, імовірно, ствольна артилерія. Бобилівка - 6 приходів, імовірно міномет 82 мм.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. 

Теги: #північ #обстріли

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