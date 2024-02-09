9 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 716 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 716 RUSSIAN AGRESSION

9 лютого відзначають Міжнародний день стоматолога, День народження волейболу і Міжнародний день піци.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Панкратія.

Міжнародний день стоматолога

Міжнародний день стоматолога поступово набуває популярності у багатьох країнах. Відомий також як День зубного болю.

Дата приурочена до дня пам'яті святої Аполлонії. Аполлонія - дочка відомого олександрійського чиновника, яка увірувала в Христа. На думку гонителів християнства, вона подавала поганий приклад співгромадянам, які повинні були дотримуватися багатобожжя і вірити в божественне походження імператора. Аполлонію піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зречення від християнства. Але дівчина не здригнулася перед лицем смерті. Вона попросила її розв'язати, щоб у неї була можливість стати на коліна і виконати вимогу натовпу. Коли ж її розв'язали, відважна жінка сама кинулася у вогонь. Це сталося 9 лютого 249 року.

Міжнародний день піци

Міжнародний день піци відзначається щорічно 9 лютого.

Ця проста, на перший погляд, італійська національна страва, що представляє собою тонкий корж із начинкою з томатної пасти, оливкової олії, помідорів, моцарели та базиліка, здобула повагу та знайшла прихильників у всьому світі.

Вважається, що свою історію ця страва веде ще з Античних часів і походить від латинського слова, що буквально означає "коржик". Такі коржі з тіста, з начинкою з різноманітних інгредієнтів були відомі в Італії, Греції, Персії. Однак саме італійські майстри кулінарного мистецтва надали піці того незабутнього смаку, який продовжує підкорювати мільйони людей, що вперше куштують цю страву. Вони зуміли вибрати необхідні для тіста сорти пшениці, з якої виробляється борошно, зробити тісто потрібної консистенції, точно підібрати приправи та інгредієнти для начинки.

День народження волейболу

День народження волейболу відзначають 9 лютого. Ця дата знаменує собою зародження гри, яка значно еволюціонувала з моменту її створення 1895 року Вільямом Г. Морганом у місті Холіок, штат Массачусетс, США.

Ще цього дня:

1900 - Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса;

1909 - У США ухвалили перший закон про заборону наркотиків;

1918 - Війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п'ятиденного артилерійського бомбардування захопили столицю Української Народної республіки Київ. Жертвами червоного терору в Києві стали кілька тисяч людей;

1918 - Підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія та Болгарське царство визнали УНР самостійною державою;

1923 - Повстання засуджених до розстрілу отаманів Холодного Яру в Лук'янівській в'язниці Києва;

1942 - У Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН;

1955 - Відкрився Римський метрополітен;

1969 - Здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74;

1991 - Литовці проголосували за незалежність;

2018 - Поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі зі США розгромлено колону російських найманців. Багато вбитих і поранених.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує пам'ять преподобного Панкратія Печерського - затворника, який жив у 13 столітті. За переказами, він пішов у печери і вів там аскетичний спосіб життя, проводив увесь час у молитвах.

Іменини: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Никифор, Панкратій, Петро, Тихон.