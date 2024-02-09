Події

00:55 09.02.2024

РФ атакує "Шахедами" Харківську область, у Зміївській громаді горить нежитлова інфраструктура

1 хв читати
РФ атакує "Шахедами" Харківську область, у Зміївській громаді горить нежитлова інфраструктура

РФ атакує "Шахедами" Харківську область, у Зміївській громаді горить нежитлова інфраструктура, обійшлося без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ніч на 9 лютого.

"Унаслідок ударів ворожих БПЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури в Зміївській громаді. Зафіксували щонайменше п'ять "Шахедів". На цю хвилину - без постраждалих", - написав він у Телеграм-каналі.

Голова обладміністрації закликав громадян не залишати укриття, оскільки групи безпілотників продовжують рухатися Харківщиною.

 

Теги: #україна #харківська_область #шахеди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:20 09.02.2024
Сенат США підтримав розгляд законопроєкту, що включає допомогу Україні

Сенат США підтримав розгляд законопроєкту, що включає допомогу Україні

22:50 08.02.2024
Група із 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину - Держприкордонслужба України

Група із 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину - Держприкордонслужба України

22:37 08.02.2024
Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у грудні зросла на 37,6 тис.

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у грудні зросла на 37,6 тис.

20:31 08.02.2024
Сенат США вирішив не припиняти розгляду законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю

Сенат США вирішив не припиняти розгляду законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю

15:14 08.02.2024
Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

14:22 08.02.2024
Глава МВС на зустрічі з польським колегою: Під особливою увагою - безпека на спільному кордоні

Глава МВС на зустрічі з польським колегою: Під особливою увагою - безпека на спільному кордоні

13:22 08.02.2024
Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку

Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку

10:21 08.02.2024
Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

08:55 08.02.2024
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали два мирні жителі

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали два мирні жителі

07:16 08.02.2024
ДП "Ліси України" у 2024р наростило відвантаження деревини на 60%

ДП "Ліси України" у 2024р наростило відвантаження деревини на 60%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Україна повернула з полону РФ ще 100 українців

Зеленський очікує найближчим часом від Сирського план дій ЗСУ на 2024 рік

Штаби всіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати на "нулі" - Зеленський

Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

ОСТАННЄ

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

ГУР МО України подякувало ОАЕ за сприяння в поверненні військовополонених

На сайті президента оприлюднено укази про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗС України та призначення на цю посаду Сирського

Кулеба закликав Еквадор приєднатися до Формули миру

У Херсонській області виявили тіла двох загиблих у згорілому автомобілі

Україна повернула з полону РФ ще 100 українців

НАЗК внесло американського виробника вогнетривів Allied Mineral Product до переліку спонсорів війни

Зеленський очікує найближчим часом від Сирського план дій ЗСУ на 2024 рік

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА