РФ атакує "Шахедами" Харківську область, у Зміївській громаді горить нежитлова інфраструктура, обійшлося без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ніч на 9 лютого.

"Унаслідок ударів ворожих БПЛА є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури в Зміївській громаді. Зафіксували щонайменше п'ять "Шахедів". На цю хвилину - без постраждалих", - написав він у Телеграм-каналі.

Голова обладміністрації закликав громадян не залишати укриття, оскільки групи безпілотників продовжують рухатися Харківщиною.