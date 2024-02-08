На сайті президента оприлюднено укази про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗС України та призначення на цю посаду Сирського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №59/2024 про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

Також президент підписав указ №60/2024 про призначення на цю посаду генерала-полковника Олександра Сирського.

Відповідні документи були опубліковані на сайті президента в четвер увечері.

Також, згідно з указом №58/2024, Сирського було звільнено з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

У 2014 р. Сирський був призначений першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, відповідав за співпрацю з НАТО. З 2016 р. - був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. У 2017 р. - керівник АТО в Донецькій і Луганській області.

З 5 серпня 2019 р. Сирського призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Валерій Залужний був головнокомандувачем ЗСУ з 27.07.2021 року.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/582024-49657

https://www.president.gov.ua/documents/592024-49661

https://www.president.gov.ua/documents/602024-49665