Київрада передала землю в постійне користування заповіднику "Києво-Печерська лавра"

Київрада ухвалила рішення про передачу землі в постійне користування Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра", повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Оленич.

"Ми це зробили - Київрада передала землю в постійне користування Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Понад 30 років ці ділянки не були законодавчо оформлені, що дозволяло московському патріархату користуватися ними. Більше цього не буде. Лавра остаточно позбудеться "руского міра" і стане українською", - написав Оленич у своєму телеграм-каналі в четвер.