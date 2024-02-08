Події

18:04 08.02.2024

Київрада передала землю в постійне користування заповіднику "Києво-Печерська лавра"

1 хв читати
Київрада передала землю в постійне користування заповіднику "Києво-Печерська лавра"

Київрада ухвалила рішення про передачу землі в постійне користування Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра", повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Оленич.

"Ми це зробили - Київрада передала землю в постійне користування Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Понад 30 років ці ділянки не були законодавчо оформлені, що дозволяло московському патріархату користуватися ними. Більше цього не буде. Лавра остаточно позбудеться "руского міра" і стане українською", - написав Оленич у своєму телеграм-каналі в четвер.

 

Теги: #земля #заповідник #києво_печерська_лавра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 30.01.2024
В Україні у 2023 р. збільшилися обсяги купівлі-продажу землі на 58% - KSE

В Україні у 2023 р. збільшилися обсяги купівлі-продажу землі на 58% - KSE

11:52 27.01.2024
Прокуратура повернула з приватної власності колишнього топпосадовця 65 га земель лісфонду в Черкаській області

Прокуратура повернула з приватної власності колишнього топпосадовця 65 га земель лісфонду в Черкаській області

07:12 19.12.2023
Площа повернутих аграріям у 2023 р. земель після обстеження та розмінування перевищила 200 тис. га

Площа повернутих аграріям у 2023 р. земель після обстеження та розмінування перевищила 200 тис. га

20:15 14.12.2023
Низка аграрних асоціацій просить президента знайти компроміс щодо ринку землі

Низка аграрних асоціацій просить президента знайти компроміс щодо ринку землі

10:27 29.11.2023
ДБР викрило злочинну організацію, яка заволоділа стратегічними землями на Київській ГЕС

ДБР викрило злочинну організацію, яка заволоділа стратегічними землями на Київській ГЕС

16:43 27.11.2023
Аграрії просять президента ухвалити рішення про коригування 2-го етапу земельної реформи з урахуванням воєнних реалій в АПК – ВАР

Аграрії просять президента ухвалити рішення про коригування 2-го етапу земельної реформи з урахуванням воєнних реалій в АПК – ВАР

13:29 24.11.2023
Протягом 2024 року у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" заплановано проведення ремонтно-реставраційних робіт на восьми об’єктах

Протягом 2024 року у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" заплановано проведення ремонтно-реставраційних робіт на восьми об’єктах

07:47 24.11.2023
Сині кити повертаються в заповідник на Сейшельських островах

Сині кити повертаються в заповідник на Сейшельських островах

10:57 21.09.2023
В Україні обстежено 200 тис. га сільгоспугідь, з яких 120 тис. га уже використовують аграрії

В Україні обстежено 200 тис. га сільгоспугідь, з яких 120 тис. га уже використовують аграрії

19:08 11.09.2023
В Україні обстежено понад 40% сільгоспземель на деокупованих територіях

В Україні обстежено понад 40% сільгоспземель на деокупованих територіях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

Зеленський: Головнокомандувачем ЗСУ призначено Сирського

Глава Міноборони Умєров: Сьогодні ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ. Вдячний Залужному за всі досягнення і перемоги

Залужний після зустрічі із Зеленським: Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії

Зеленський про зустріч із Залужним: Обговорили, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ, запропонував і далі бути в команді

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

Comfy відкриває оновлений флагманський магазин у ТРЦ Ocean Plaza в Києві

В ОСУВ "Таврія" підтвердили, що в Авдіївці бойові зіткнення відбуваються в межах міської забудови

В ОСУВ "Таврія" підтвердили, що в Авдіївці бойові зіткнення відбуваються в межах міської забудови

Зеленський: Головнокомандувачем ЗСУ призначено Сирського

Глава Міноборони Умєров: Сьогодні ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ. Вдячний Залужному за всі досягнення і перемоги

Залужний після зустрічі із Зеленським: Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії

Зеленський про зустріч із Залужним: Обговорили, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ, запропонував і далі бути в команді

З п'ятниці очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні

Українські військові збили російську ракету над Дніпропетровщиною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА