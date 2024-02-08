Кличко: Київрада звернеться до Кабміну, щоб уряд продовжив виплати соціальної допомоги для ВПО

Київрада має намір звернутися до Кабінету Міністрів із проханням продовжити виплати соціальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до кінця дії воєнного стану в Україні, заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні депутати Київради мають звернутися до Кабінету Міністрів, щоб уряд розглянув можливості і продовжив виплати соціальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб до кінця дії воєнного стану в Україні", - заявив Кличко на початку засідання Київради в четвер, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Із невідкладних у нас є до розгляду проєкт звернення Київради до Кабінету Міністрів. З тим, щоб уряд розглянув можливості і продовжив виплати соціальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб до кінця дії воєнного стану в Україні. Ці виплати, за законом, здійснює держава. І, переконаний, внутрішніх переселенців не можна залишати без допомоги та підтримки", - наводить слова Кличка пресслужба.

Він нагадав, що столиця з 2014 року і з початку 2022-го прихистила загалом понад 400 тисяч внутрішніх переселенців. "І ми робимо все, щоб вони почувалися захищеними - без черг влаштовували дітей до шкіл і садочків, користувалися всіма сервісами, як жителі столиці, мали роботу. Також надаємо певним категоріям квартири для тимчасового проживання. Тому, сподіваюся, депутати підтримають таке звернення до уряду", - сказав Кличко.