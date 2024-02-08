ПП "Зосин-Устилуг" із 12 лютого буде частково заблоковано

Страйк польських фермерів відбуватиметься і на пункті пропуску (ПП) "Зосин-Устилуг" з польського боку кордону, з 12 лютого рух на ньому буде частково заблоковано, повідомила Державна митна служба.

"За попередньою інформацією польської сторони, страйк місцевих фермерів пошириться також на пункт пропуску "Зосин - Устилуг" з польського боку кордону. У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має залишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто на годину в кожний бік.

Раніше Держмитслужба повідомила, що через страйк польських фермерів з 11:00 9 лютого буде заблоковано ПП "Ягодин - Дорогуськ".