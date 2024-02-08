Події

11:07 08.02.2024

У Святошинському районі Києва через вибух невідомого предмета загинув юнак, 100 мешканців під'їзду евакуйовано - ДСНС

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У Києві загинула людина внаслідок вибуху невідомого предмета, 100 мешканців під'їзду будинку, де стався вибух, евакуйовано на безпечну відстань, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

"7 лютого о 23:24 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка. Внаслідок вибуху невідомого предмету у квартирі сталося пошкодження балкона з загорянням у квартирі", - йдеться в повідомленні ДСНС у четвер.

Як повідомляється, пожежу було ліквідовано о 00:58, 8 лютого, але під час пожежі виявлено тіло юнака. "100 мешканців під'їзду евакуйовано на безпечну відстань. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", - зазначено в повідомленні.

 

 

Теги: #вибух #київ

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