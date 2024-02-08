Події

09:58 08.02.2024

Відновлено рух мостом поблизу Гостомеля, який захисники Києва підірвали на початку повномасштабного вторгнення

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Рух мостом через р. Ірпінь поблизу Гостомеля на міжнародній трасі Київ - Ковель - Ягодин повністю відновлено, повідомив голова Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, два роки тому цей міст підірвали українські захисники, які не допустили війська РФ до Києва.

"Повністю відновлено рух мостом через річку Ірпінь поблизу Гостомеля на міжнародній трасі Київ - Ковель - Ягодин. Майже рівно два роки тому міст було підірвано українськими оборонцями, завдяки чому вдалося повністю знищити велику колону бронетехніки "росгвардії" та російського десанту, яка намагалася прорватися до Києва", - написав Найєм у фейсбуці у четвер.

Навесні 2022 року фахівці інженерних військ побудували тимчасовий міст через р. Ірпінь на місці підірваного мосту, потім - ще одну пересипну тимчасову переправу, нагадав він.

Найєм уточнив, що рух лівою стороною мосту було відкрито в середині січня, а нині транспорт рухається його обома сторонами. Споруда має чотири смуги і два тротуари.

За словами голови Держагентства, залишилося завершити земляні роботи, водовідведення та благоустрій. За сприятливих погодних умов незабаром буде нанесено розмітку, запевнив він. 

Теги: #гостомель #міст #відновлення

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