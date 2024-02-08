Спрощення доступу журналістів до передової збільшить кількість затребуваних серед українців новин із фронту - Карандєєв

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв вважає, що спрощення доступу журналістів до передової збільшить кількість оперативних новин із фронту, які наразі затребувані серед українців.

"Нещодавно, 3 лютого, ухвалили наказ головнокомандувача ЗСУ, що спростив доступ журналістів до зони бойових дій. Звісно, представникам медіа доведеться бути уважними в подачі меседжів, аби не допустити розголошення секретної інформації. Разом із тим ми сподіваємося, що кількість контенту, цікавого для глядача, збільшиться",- наводить слова Карандєєва пресслужба Мінкультури за результатами засідання Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

За його словами, на сьогодні збільшилася кількість запитів від громадян на отримання оперативних новин із фронту.

Як повідомлялося, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний затвердив зміни до наказу про правила акредитації журналістів під час воєнного стану, що стосуються допуску журналістів до лінії фронту.