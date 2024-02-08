У Вінницькій області через падіння уламків збитих БПЛА сталася пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів

Унаслідок падіння уламків ліквідованих українською ППО ворожих безпілотників на Вінниччині спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Цієї ночі на Вінниччині уламками збитих БПЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів", - написав він у телеграм-каналі.

Рятувальники вже локалізували вогонь, зараз завершують роботи з ліквідації. Постраждалих немає.