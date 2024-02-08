Події

07:34 08.02.2024

Українська ППО ліквідувала 11 із 17 ударних БПЛА

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Українська ППО ліквідувала 11 із 17 ударних БПЛА

Українська ППО ліквідувала 11 із 17 ударних БПЛА, якими РФ атакувала в межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей у ніч на четвер, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У результаті бойової роботи знищено 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 8 лютого противник завдав удару 17 ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда - Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і сил оборони України, зазначили у відомстві.

 

 

 

Теги: #рф #ліквідація #дрони

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