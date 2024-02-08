Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Російські окупаційні війська в середу здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, чотирьох громад, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

По Середино-Будській громаді ворог гатив із мінометів (4 вибухи). У Білопільській здійснено авіаудар (3 вибухи), гранатометні обстріли (113 вибухів), мінометні обстріли (10 вибухів). У Краснопільській зафіксовано обстріл із мінометів (5 вибухів), обстріл FPV-дроном камікадзе (1 вибух), скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух) та артобстріли (17 вибухів). А у Великописарівській був обстріл FPV-дроном камікадзе.