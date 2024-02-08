8 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 715 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 715 RUSSIAN AGRESSION

8 лютого відзначають День опери, День пропозиції руки і серця.

Православна церква вшановує пам'ять Захарія Серповидця.

День пропозиції руки і серця

Особливе значення свято має в Індії, де воно стало важливою частиною культурного святкування кохання.

Ще цього дня:

1914 — У Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ";

1915 — У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;

1921 — РНК УСРР ухвалила декрет про заповідник "Асканія-Нова" (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.).

1928 — Перша передача телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку;

1965 — У Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні;

1969 — Відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380);

1971 — Засновано одну з трьох основних фондових бірж США — NASDAQ;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;

1994 — Україна приєдналась до програми НАТО "Партнерство заради миру";

1997 — У Києві створено партію Християнсько-Народний Союз, яку у 2003 році було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

Церковне свято

День ушанування пам’яті святого пророка Захарія Серповидця

Захарій народився у родині священника, отримав прізвисько Серповидець, тому що якось побачив уві сні свиток, який своєю формою нагадував серп. Саме Захарій разом з іншим пророком Агамоном намагався переконати царя Зоровавеля у необхідності відновлення будівництва храму в Єрусалимі. Хоча пророк жив задовго до Ісуса Христа, але пророкував появу Месії серед людей.

Іменини: Захар, Макар, Савва, Степан, Федір.