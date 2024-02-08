Події

06:56 08.02.2024

8 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 хв читати
8 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 715 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 715 RUSSIAN AGRESSION

8 лютого відзначають День опери, День пропозиції руки і серця.

Православна церква вшановує пам'ять Захарія Серповидця.

День пропозиції руки і серця

Особливе значення свято має в Індії, де воно стало важливою частиною культурного святкування кохання.

Ще цього дня:

1914 — У Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ";

1915 — У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;

1921 — РНК УСРР ухвалила декрет про заповідник "Асканія-Нова" (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.).

1928 — Перша передача телесигналу через океан — із Лондона до Нью-Йорку;

1965 — У Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні;

1969 — Відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380);

1971 — Засновано одну з трьох основних фондових бірж США — NASDAQ;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;

1994 — Україна приєдналась до програми НАТО "Партнерство заради миру";

1997 — У Києві створено партію Християнсько-Народний Союз, яку у 2003 році було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

Церковне свято

День ушанування пам’яті святого пророка Захарія Серповидця

Захарій народився у родині священника, отримав прізвисько Серповидець, тому що якось побачив уві сні свиток, який своєю формою нагадував серп. Саме Захарій разом з іншим пророком Агамоном намагався переконати царя Зоровавеля у необхідності відновлення будівництва храму в Єрусалимі. Хоча пророк жив задовго до Ісуса Христа, але пророкував появу Месії серед людей.

Іменини: Захар, Макар, Савва, Степан, Федір.

Теги: #іменини #цей_день #8лютого

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:44 07.02.2024
7 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:50 06.02.2024
6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:51 05.02.2024
5 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:52 04.02.2024
4 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:43 03.02.2024
3 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:59 02.02.2024
2 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:54 01.02.2024
1 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:57 31.01.2024
31 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:52 30.01.2024
30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:54 29.01.2024
29 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має домогтися цього року конфіскації російських активів - Зеленський

Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

Зеленський обговорив із Боррелем постачання боєприпасів в Україну

Через ранкову атаку окупантів у Дніпропетровській області поранено три людини

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Київській області пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир, будинок культури та навчальний заклад - ОВА

ОСТАННЄ

У Миколаївській області ППО знищила три БПЛА противника

Росіяни випустили 233 снаряди по Херсонській області, поранено трьох людей

Окупанти за добу здійснили 51 ракетний і 80 авіаударів, також 89 обстрілів із РСЗВ

На авдіївському напрямку ЗС України відбили 40 атак окупантів, на мар'їнському - 22 ворожі атаки

Українська ППО ліквідувала 11 із 17 ударних БПЛА

Холдинг !Fest готується до відкриття бару "П'яна вишня" в Лондоні

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Україна та Естонія готуються розпочати переговори щодо угоди про безпеку

У результаті нічної ворожої атаки Одеси є пошкодження цивільної інфраструктури

У Сенаті США повторно переглянуть законопроект щодо допомоги Україні, але без міграційної реформи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА