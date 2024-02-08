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03:57 08.02.2024

У Сенаті США повторно переглянуть законопроект щодо допомоги Україні, але без міграційної реформи

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У Сенаті США повторно переглянуть законопроект щодо допомоги Україні, але без міграційної реформи

Сенат США у четвер о 19:00 за київським часом повторно перегляне законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, але без міграційної реформи, повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення щодо голосування (за-58, проти - 41), яке необхідне для винесення на голосування питання про припинення дебатів та розгляд по суті "чистого" законопроекту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеної раніше сьогодні сенатором П.Мюрреєм", - написала вона у фейсбуці.

За її словами, для ухвалення цього документа потрібно 60 голосів"

Маркарова зазначила, що ще до голосування за "великий пакет" комітет Сенату з асигнувань опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні у розмірі $60,06 млрд. США, а також окремо Ізраїлю та Тайваню.

"Вечірнє засідання закрите, лідер більшості Шуммер повідомив, що має намір винести на голосування питання про припинення дебатів щодо законопроекту про міжнародну допомогу США, що включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого", - наголосила вона.

Маркарова додала, що посольство України у США продовжує активну адвокаційну роботу за пакет підтримки. "Цей тиждень точно поб'є всі рекорди щодо кількості телефонних розмов із конгресом. Завтра о 12.00 (19.00 за Києвом) продовжимо", - підсумувала вона.

Як повідомлялося, Сенат США не підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також нове фінансування для захисту кордонів, повідомляє видання The Hill.

Теги: #сша #законопроект #україна #перегляд

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