Глава МАГАТЕ завершив свій візит на окуповану ЗАЕС і заявив про розгляд низки важливих аспектів її діяльності

Глава МАГАТЕ Рафаель Ґроссі завершив свій візит на окуповану російськими загарбниками Запорізьку АЕС і заявив, що йому вдалося розглянути заплановані раніше важливі питання її діяльності, повідомляє сайт агентства.

"Я завершую свій четвертий візит на цю електростанцію. Сьогодні важливий візит, під час якого ми змогли розглянути важливі аспекти, пов'язані з безпекою станції. Наразі ми бачимо, що за дотримання п'яти основних принципів, встановлених Радою Безпеки ООН, фізична цілісність станції залишається відносно стабільною. Випадків прямих загроз стало менше, що є позитивним явищем. Хоча ми ставимося до цього з величезною обережністю", – зазначив Гроссі у відео, розміщеному на сайті МАГАТЕ у середу пізно ввечері.

При цьому він зазначив, що "вдалося підключити пробурені свердловини для забезпечення водою (для охолодження реакторів), якої тут не вистачало після епізоду з проблемами, пов'язаними з персоналом".

Гроссі додав, що необхідність забезпечення достатньої кількості ліцензованого уповноваженого персоналу також була частиною дискусій, які він провів на ЗАЕС.

Як повідомлялося, на брифінгу в Києві 6 лютого, перед своїм четвертим з моменту окупації відвідуванням ЗАЕС, Гроссі зазначав, що питанням номер один для дискусій із "нинішнім керівництвом ЗАЕС" стане її забезпеченість ліцензованим персоналом (йшлося, зокрема, про недопуск росіянами до роботі близько 400 ліцензованих українських спеціалістів). При цьому він зазначив, що порівняно з нормальною кількістю фахівців, яка має бути на станції, а це понад 10 тисяч, "ми спостерігаємо його суттєве скорочення, десь наполовину", і це посилює стурбованість МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС.

Крім того, Гроссі заявляв про плани обговорити питання завершення терміну експлуатації ядерного палива в реакторах ЗАЕС та наміри наполягати на проведенні детального вивчення його стану. Ще одним важливим питанням візиту Гроссі назвав зниження рівня води у Дніпрі через підрив Каховської ГЕС та вплив цієї ситуації на рівень води у ставках-охолоджувачах ЗАЕС. Тоді він повідомив, що на ЗАЕС вже викопано 12 колодязів для компенсації води, якої бракує.

Також Гроссі додав, що агентство "у процесі опрацювання питань", пов'язаних із безпрецедентно тривалим перебуванням атомної станції в стані зупинки.

Він також звернув увагу, що МАГАТЕ наполягатиме на відвідуванні окремих зон ЗАЕС, до яких його фахівці поки що не допускаються.

У той день він наголосив, що з урахуванням усіх цих аспектів, "немає жодної впевненості у стабілізації ситуації на ЗАЕС, це далеко від стабільності".