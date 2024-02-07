Події

20:10 07.02.2024

15 волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетної атаки в Києві

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15 волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетної атаки в Києві

Після ранкової російської ракетної атаки по Києву 15 волонтерів загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) надавали постраждалим першу домедичну та психологічну допомогу.

"Першу допомогу отримали вісім осіб, а першу психологічну допомогу - 15", - повідомило ТЧХУ в середу ввечері у фейсбуці.

Поблизу пошкодженого внаслідок ракетної атаки багатоповерхового житлового будинку волонтери встановили два теплопункти, де й надавали допомогу.

Як повідомлялося, за даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок російського ракетного удару 7 лютого в столиці загинули чотири людини, 40 дістали поранення.

Теги: #рф #атака #тчху

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