15 волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетної атаки в Києві

Після ранкової російської ракетної атаки по Києву 15 волонтерів загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) надавали постраждалим першу домедичну та психологічну допомогу.

"Першу допомогу отримали вісім осіб, а першу психологічну допомогу - 15", - повідомило ТЧХУ в середу ввечері у фейсбуці.

Поблизу пошкодженого внаслідок ракетної атаки багатоповерхового житлового будинку волонтери встановили два теплопункти, де й надавали допомогу.

Як повідомлялося, за даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок російського ракетного удару 7 лютого в столиці загинули чотири людини, 40 дістали поранення.