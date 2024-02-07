Події

19:46 07.02.2024

На Дніпропетровщині окупанти влучили безпілотником по поліцейському автомобілю, правоохоронці не постраждали

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На Дніпропетровщині окупанти влучили безпілотником по поліцейському автомобілю, правоохоронці не постраждали

У Марганецькій громаді окупанти атакували дроном автомобіль із поліцейськими, які виїхали за викликом у зв'язку з іншою атакою безпілотником по автомобілю з цивільними особами, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"7 лютого о 13:30 до поліції надійшов виклик про влучання дроном по цивільному автомобілю та поранення двох місцевих жителів. Група документування одразу направилася на місце. Дорогою поліцейські почули звуки безпілотника, який швидко наближався до них. Відреагували миттєво – зупинили автомобіль та укрилися в безпечному місці. В цей час дрон влучив в їхній транспорт та вибухнув", - написав Євтушенко в телеграм-каналі в середу ввечері.

Як зазначив Євтушенко, "автомобіль хоча й був броньованим, проте зазнав значних пошкоджень. На щастя, працівники поліції тілесних ушкоджень не дістали".

 

Теги: #атака #поліцейські #дрони

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