Україна готується до масового випуску аналогів російського БПЛА "Ланцет"

Україна найближчими тижнями підпише контракти з випуску fpv-дронів, аналогічних російським БПЛА "Ланцет", дальністю ураження 40 км, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Business Breakfast Forbes Україна в середу.

"У ренджі до 20 км у нас там є велика кількість коптерів. Але нам потрібно уражати на 40 км, і дрони на кшталт "Ланцет" - вони досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок у цьому напрямі. Наразі на радарах є певна кількість компаній, і ми тестуємо продукти", - розповів Федоров.

За його словами, вже є бойові застосування таких дронів, але поки що це тільки одиниці.

"Мені складно сказати конкретні дати, але я думаю, що протягом двох місяців інформація почне з'являтися в російських пабліках, як горять їхні танки", - наголосив Федоров.