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15:26 07.02.2024

Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії

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Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії

Глава Служби безпеки України Василь Малюк обговорив із послами країн G7 ситуацію, пов'язану з редакцією Bihus.Info, і запевнив, що не допустить порушень принципу демократії в діяльності СБУ в частині незалежності роботи ЗМІ.

"Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним із ключових стовпів яких є свобода слова. Посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції "Bihus.Info", - йдеться в повідомленні української спецслужби в середу.

Із посиланням на слова Малюка в повідомленні СБУ зазначено, що рішення з цього питання - про звільнення керівника Департаменту захисту національної державності та переформатування роботи низки його підрозділів - було ухвалено.

"Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ", - наголосив глава СБУ.

Також під час зустрічі з послами Малюк відзначив високий рівень взаємодії з партнерськими спецслужбами. "Війна триває, перед нами стоять чергові випробування. Служба безпеки готує проведення нових спецоперацій. І, сподіваюся, вони будуть успішними", - повідомив він.

У повідомленні СБУ уточнюється, що зустріч із послами, ініційована СБУ, відбулася в Києві. "Велику сімку" представляли надзвичайні та повноважні посли П’єр Франческо Дзадзо (Італія), Гаель Вейсьєр (Франція), Мартін Єгер (Німеччина), Наталка Цмоць (Канада), Кунінорі Мацуда (Японія), а також заступник посла Ніколас Гаррокс (Велика Британія), виконувач обов’язків посла Джеймс Хоуп (США) та Азієр Сантіллан (представник ЄС в Україні).

Згідно з повідомленням, Малюк розповів іноземним партнерам про те, який внесок СБУ робить у захист країни, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам.

"Результатів СБУ справді багато. Співробітники Служби працюють у найгарячіших точках війни. За майже два роки повномасштабної війни понад 930 наших бійців отримали державні нагороди, серед них - 12 героїв України. Бійці СБУ знищили російської бронетехніки вартістю понад на $1 млрд, знищили більше ніж 500 танків. Також ми викрили 47 агентурних мереж ворога за рік. Усі цифри говорять самі за себе", - зазначив глава СБУ.

Він подякував країнам-партнерам за підтримку України.

"У свою чергу представники "Великої сімки" відзначили високий рівень спецоперацій СБУ і те, наскільки фахово спецслужба протидіє російській агресії на фронті та проводить контррозвідувальні заходи", - ідеться в повідомленні спецслужби. 

Теги: #сбу #g7 #малюк

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