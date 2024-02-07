Події

13:59 07.02.2024

Міноборони та Держспецзв'язку працюють над створенням цільових профілів безпеки для військових систем

2 хв читати

Міністерство оборони спільно з Державною службою спеціального зв'язку працює над створенням цільових профілів безпеки для військових систем, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Міністерства оборони (МО) Катерина Черногоренко на Київському міжнародному форумі кібербезпеки-2024 "Стійкість під час кібервійни" в середу.

"Ми хотіли б запропонувати нову парадигму атестації систем у військовій сфері. Разом із Держспецзв'язку працюємо над тим, щоб можна було розробляти цільові профілі безпеки для військових систем", - повідомила заступниця міністра.

Вона зазначила, це революційний крок, який дасть змогу наростити суб'єктну спроможність і гнучко реагувати на виклики.

Катерина Черногоренко повідомила, що після ухвалення законопроєкту №10062 Міноборони розгортатиме свої системи на хмарних сервісах, але робитиме це з урахуванням дотримання вимог безпеки.

"Ви знаєте, що проголосовано законопроєкт №10062. Нарешті ми зможемо, завдяки сучасній інфраструктурі, розгортати наші системи, зокрема й на хмарних сервісах. Чому в зокрема? Тому що це рішення буде дуже виваженим, обґрунтованим. Не буде дилетантських моментів. Ми зробимо все, щоб ці системи, де їх не розгортали б, були захищеними", - сказала заступниця міністра.

Черногоренко також нагадала, що Міноборони вже створило Security operations center, який 24/7 моніторить уразливості систем міністерства і співпрацює з кіберцентром ЗСУ. Триває робота над створенням Military Center.

"Ми хочемо зробити все для того, щоб він (Military Center - ІФ-У) швидше з'явився, щоб він став таким міжвідомчим майданчиком у військовій сфері, і ми зробимо все для цього", - запевнила заступниця міністра.

Раніше голова підкомітету Верховної Ради з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв'язку та криптографічного захисту інформації Олександр Федієнко, повідомив, що Міноборони зможе розміщувати свої цифрові системи на хмарних сервісах союзників НАТО після набуття чинності законопроєктом №10062. Документ розроблено з метою законодавчого удосконалення процедури інформаційної взаємодії між державними реєстрами, а також визначення порядку набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану. Верховна Рада ухвалила документ 16 січня. 6 лютого було затверджено пропозиції щодо усунення неузгодженостей у тексті закону.

Теги: #міноборони #кібербезпека #держспецзвязку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 07.02.2024
Павлюк про створення Сил безпілотних систем: Відкриваються можливості для повноцінного виробництва дронів і відправлення їх у війська

Павлюк про створення Сил безпілотних систем: Відкриваються можливості для повноцінного виробництва дронів і відправлення їх у війська

20:00 06.02.2024
Верховна Рада підтвердила надання Міноборони права розміщувати цифрові системи на хмарних сервісах союзників

Верховна Рада підтвердила надання Міноборони права розміщувати цифрові системи на хмарних сервісах союзників

02:33 06.02.2024
ВАКС відправив під домашній арешт директора "Львівського арсеналу", підозрюваного в розкраданні коштів Міноборони

ВАКС відправив під домашній арешт директора "Львівського арсеналу", підозрюваного в розкраданні коштів Міноборони

15:49 05.02.2024
Головний військовий клінічний госпіталь отримав сучасну систему ультразвукової діагностики

Головний військовий клінічний госпіталь отримав сучасну систему ультразвукової діагностики

19:29 03.02.2024
Сапери Міноборони за тиждень вилучили та знешкодили понад 2,5 тис. вибухонебезпечних предметів

Сапери Міноборони за тиждень вилучили та знешкодили понад 2,5 тис. вибухонебезпечних предметів

11:35 02.02.2024
Міноборони розраховує, що законопроєкт про мобілізацію буде підтриманий у ВР якнайшвидше - Павлюк

Міноборони розраховує, що законопроєкт про мобілізацію буде підтриманий у ВР якнайшвидше - Павлюк

13:18 31.01.2024
Інспекції міністерств оборони України та США підписали меморандум для посилення співпраці у сфері контролю за використанням допомоги

Інспекції міністерств оборони України та США підписали меморандум для посилення співпраці у сфері контролю за використанням допомоги

19:43 30.01.2024
Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської військової допомоги

Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської військової допомоги

19:58 29.01.2024
Міноборони про розмови щодо відставки Залужного: Ні - це неправда

Міноборони про розмови щодо відставки Залужного: Ні - це неправда

17:13 29.01.2024
У Силах безпеки й оборони України запроваджено 18 нових стандартів НАТО - Міноборони

У Силах безпеки й оборони України запроваджено 18 нових стандартів НАТО - Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Боррель розраховує на надання ЄС Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року

У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 38 осіб - КМВА

Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і понад 30 постраждалих унаслідок ворожої атаки по Україні - генпрокурор

Кількість загиблих від ракетного обстрілу в Києві зросла до чотирьох - глава МВС

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

Рада врегулювала проблеми постмортального батьківства/материнства для військовослужбовців

Боррель розраховує на надання ЄС Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року

Європейський оборонно-промисловий комплекс нарощує свої потужності, й Україна це скоро відчує - Шмигаль

У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 38 осіб - КМВА

ПП "Ягодин-Дорогуськ" із 9 лютого буде заблоковано

На Львівщині виявили уламки ракети, яка не здетонувала - голова ОВА

Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

Швеція припиняє розслідування обставин підриву "Північних потоків"

Окупанти втратили на таврійському напрямку 370 осіб і 39 одиниць техніки - Тарнавський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА