Міноборони та Держспецзв'язку працюють над створенням цільових профілів безпеки для військових систем

Міністерство оборони спільно з Державною службою спеціального зв'язку працює над створенням цільових профілів безпеки для військових систем, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Міністерства оборони (МО) Катерина Черногоренко на Київському міжнародному форумі кібербезпеки-2024 "Стійкість під час кібервійни" в середу.

"Ми хотіли б запропонувати нову парадигму атестації систем у військовій сфері. Разом із Держспецзв'язку працюємо над тим, щоб можна було розробляти цільові профілі безпеки для військових систем", - повідомила заступниця міністра.

Вона зазначила, це революційний крок, який дасть змогу наростити суб'єктну спроможність і гнучко реагувати на виклики.

Катерина Черногоренко повідомила, що після ухвалення законопроєкту №10062 Міноборони розгортатиме свої системи на хмарних сервісах, але робитиме це з урахуванням дотримання вимог безпеки.

"Ви знаєте, що проголосовано законопроєкт №10062. Нарешті ми зможемо, завдяки сучасній інфраструктурі, розгортати наші системи, зокрема й на хмарних сервісах. Чому в зокрема? Тому що це рішення буде дуже виваженим, обґрунтованим. Не буде дилетантських моментів. Ми зробимо все, щоб ці системи, де їх не розгортали б, були захищеними", - сказала заступниця міністра.

Черногоренко також нагадала, що Міноборони вже створило Security operations center, який 24/7 моніторить уразливості систем міністерства і співпрацює з кіберцентром ЗСУ. Триває робота над створенням Military Center.

"Ми хочемо зробити все для того, щоб він (Military Center - ІФ-У) швидше з'явився, щоб він став таким міжвідомчим майданчиком у військовій сфері, і ми зробимо все для цього", - запевнила заступниця міністра.

Раніше голова підкомітету Верховної Ради з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв'язку та криптографічного захисту інформації Олександр Федієнко, повідомив, що Міноборони зможе розміщувати свої цифрові системи на хмарних сервісах союзників НАТО після набуття чинності законопроєктом №10062. Документ розроблено з метою законодавчого удосконалення процедури інформаційної взаємодії між державними реєстрами, а також визначення порядку набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану. Верховна Рада ухвалила документ 16 січня. 6 лютого було затверджено пропозиції щодо усунення неузгодженостей у тексті закону.