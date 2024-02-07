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11:59 07.02.2024

Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 35 осіб - Кличко

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Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 35 осіб - Кличко

Кількість постраждалих унаслідок ранкового ракетного обстрілу в Києві зросла до 35 осіб, повідомляє мер Віталій Кличко.

"Екстрені служби продовжують працювати в Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку. Виїхав на місце. Наразі, за уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку. 32 постраждалих в Голосіївському районі та троє - в Дніпровському", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про 21 постраждалого і чотирьох загиблих.

 

Теги: #кличко #київ #постраждалі

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