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09:38 07.02.2024

Унаслідок ракетного удару в Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт, розпочалася пожежа - голова ОВА

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Унаслідок ракетного удару в Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт, розпочалася пожежа - голова ОВА

Унаслідок російського ракетного удару вранці в середу, 7 лютого, сталося влучення в промисловий об'єкт у Дрогобичі (Львівська обл.), повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 кв. м триває пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих немає", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Крім того, сили ППО збили одну ракету в Стрийському районі. Жертв і постраждалих немає, пошкоджених об'єктів - теж.

 

Теги: #обстріли #львівська_область

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