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09:26 07.02.2024

Кількість постраждалих у Києві внаслідок обстрілу РФ збільшилася до дев'яти осіб - мер

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Кількість постраждалих у Києві внаслідок обстрілу РФ збільшилася до дев'яти осіб - мер

Збільшується кількість постраждалих унаслідок атаки на Київ уранці в середу. Постраждали дев'ятеро осіб, повідомив мер столиці Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже шістьох осіб. Серед них - вагітна жінка. Екстрені служби працюють на місці", - написав він.

Іще двоє постраждалих шпиталізовані в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці, поінформував Кличко.

 

Теги: #кличко #київ #обстріли

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