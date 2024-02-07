Кількість постраждалих у Києві внаслідок обстрілу РФ збільшилася до дев'яти осіб - мер

Збільшується кількість постраждалих унаслідок атаки на Київ уранці в середу. Постраждали дев'ятеро осіб, повідомив мер столиці Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже шістьох осіб. Серед них - вагітна жінка. Екстрені служби працюють на місці", - написав він.

Іще двоє постраждалих шпиталізовані в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці, поінформував Кличко.