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08:56 07.02.2024

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів

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Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів

Сили оборони за добу знищили 890 окупантів, сім танків, 22 бронемашини, 20 артсистем, одну РСЗВ, одну крилату ракету, чотири БПЛА, 34 одиниці автомобільної та спеціальної техніки, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 391470 (+890) осіб, танків - 6372 (+7) од, бойових броньованих машини - 11879 (+22) од, артилерійських систем - 9387 (+20) од, РСЗВ - 980 (+1) од, засоби ППО - 665 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7177 (+4), крилаті ракети - 1849 (+1), кораблі/катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 12486 (+33) од, спеціальна техніка - 1497 (+1)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_всу #втрати_ворога

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