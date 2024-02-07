Події

05:08 07.02.2024

Двері Boeing 737 MAX, що відірвалися в повітрі, було не закріплено болтами

1 хв читати
Двері Boeing 737 MAX, що відірвалися в повітрі, було не закріплено болтами

Двері, що відлетіли від літака Boeing 737 MAX незабаром після зльоту, можливо, не були закріплені належним чином, йдеться в новому звіті Національної ради з безпеки на транспорті (НРБТ) США, повідомляє у вівторок BBC.

НРБТ США опублікувала перші висновки за результатами розслідування інциденту, що стався в січні з літаком авіакомпанії Alaska Airlines. У ньому йдеться про те, що чотири ключові болти, які мали заблокувати невикористовувані двері у фюзеляж, як виявилося, були відсутні.

Інцидент стався через кілька хвилин після зльоту рейсу 2182 авіакомпанії Alaska Airlines.

Відсутні болти, судячи з усього, дозволили дверній панелі зрушити з місця і відокремитися від літака, ідеться у звіті. Панель, що закриває невикористаний аварійний вихід - так звана дверна заглушка, - лопнула, залишивши зяючу дірку в бічній частині фюзеляжу за кілька миттєвостей після зльоту рейсу з міжнародного аеропорту Портленда.

Після цього в літаку різко впав тиск у салоні, оскільки повітря почало виходити назовні, а атмосфера всередині літака вирівнялася з більш розрідженим повітрям зовні.

Як раніше повідомлялося, 5 січня Boeing 737-9 MAX авіакомпанії Alaska Airlines здійснив вимушену посадку в аеропорту Портленда після втрати дверей у повітрі на висоті близько 5 км. Ніхто з пасажирів не постраждав. Авіаперевізник отримав літак від Boeing у листопаді 2023 року.

Теги: #сша #boeing #подія #авіаційна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:03 06.02.2024
Байден звернувся до Конгресу США і закликав схвалити закон про кордон, що включає в себе допомогу Україні та Ізраїлю

Байден звернувся до Конгресу США і закликав схвалити закон про кордон, що включає в себе допомогу Україні та Ізраїлю

19:57 06.02.2024
Суд у США ухвалив, що Трамп не має імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія

Суд у США ухвалив, що Трамп не має імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія

09:51 06.02.2024
Байден накладе вето на законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України - Білий дім

Байден накладе вето на законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України - Білий дім

05:52 06.02.2024
Держдепартамент США ставить під сумнів інформацію РФ про катастрофу ІЛ-76

Держдепартамент США ставить під сумнів інформацію РФ про катастрофу ІЛ-76

00:30 06.02.2024
Маркарова: 7 лютого в Сенаті США може відбутися голосування за фінансування України

Маркарова: 7 лютого в Сенаті США може відбутися голосування за фінансування України

09:04 05.02.2024
Байден здобув переконливу перемогу на праймеріз у Південній Кароліні

Байден здобув переконливу перемогу на праймеріз у Південній Кароліні

08:34 05.02.2024
У Лос-Анджелесі вручили премії "Греммі"

У Лос-Анджелесі вручили премії "Греммі"

06:39 05.02.2024
Байден закликав Конгрес до якнайшвидшого ухвалення законопроекту з допомогою для України

Байден закликав Конгрес до якнайшвидшого ухвалення законопроекту з допомогою для України

02:36 05.02.2024
Блінкен обговорив з Кемероном ситуацію на Близькому сході, допомогу Сектору Газа та безпеку у Червоному морі

Блінкен обговорив з Кемероном ситуацію на Близькому сході, допомогу Сектору Газа та безпеку у Червоному морі

03:10 04.02.2024
Міжнародна коаліція завдала ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені

Міжнародна коаліція завдала ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зафіксовано виліт кількох бортів Ту-95МС ПКС РФ

Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

Байден звернувся до Конгресу США і закликав схвалити закон про кордон, що включає в себе допомогу Україні та Ізраїлю

Україна готує угоди про гарантії безпеки з кількома країнами - Зеленський

Сили безпілотних систем мають дати результат найближчим часом

ОСТАННЄ

Британський ВМФ провів ротацію бойових кораблів у Червоному морі

На тлі протестів фермерів Єврокомісія відмовляється від планів щодо скорочення використання пестицидів удвічі

Зафіксовано виліт кількох бортів Ту-95МС ПКС РФ

Глава МЗС Катару заявив про позитивну реакцію ХАМАС на нові пропозиції щодо обміну ув'язненими з Ізраїлем

В Україні запрацював координаційний штаб з питань приведення в належний стан цивільних захисних споруд

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера на півдні країни

Омбудсмен Лубінець закликав депутатів Верховної Ради ухвалити закон про мобілізацію в першому читанні

Армія РФ за минулий день обстріляла дев'ять громад Сумської області

Турецький виробник безпілотників Baykar починає будівництво заводу в Україні

Польські військові виконуватимуть роль сил швидкого розгортання ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА