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02:19 07.02.2024

Глава МЗС Катару заявив про позитивну реакцію ХАМАС на нові пропозиції щодо обміну ув'язненими з Ізраїлем

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Глава МЗС Катару заявив про позитивну реакцію ХАМАС на нові пропозиції щодо обміну ув'язненими з Ізраїлем

Прем'єр і глава МЗС Катару Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані у вівторок заявив, що угруповання ХАМАС загалом дало позитивну відповідь на нову пропозицію щодо угоди з Ізраїлем щодо питання обміну заручниками та ув'язненими з Ізраїлем, повідомляє у вівторок Al Arabiya.

"Я хотів би проінформувати, що ми отримали відповідь від ХАМАС щодо загальних положень угоди, що стосується заручників", - сказав прем'єр на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Досі.

"Відповідь містить деякі критичні зауваження, але загалом вона позитивна", - підкреслив катарський міністр.

При цьому він зазначив, що деталі розкривати не буде.

Зі свого боку, глава держдепу Ентоні Блінкен заявив, говорячи про переговори щодо Гази, що "ще належить виконати певну роботу. Але домогтися угоди (про перемир'я - ІФ-У) "реально". Блінкен додав, що в разі досягнення нової угоди про обмежене в часі перемир'я з'явиться можливість у спокійнішій атмосфері опрацювати більш довготривале політичне рішення щодо майбутнього сектору Газа.

За повідомленням західних ЗМІ, у ХАМАС повідомили, що справді передали посередникам: Єгипту і Катару, свою відповідь на пропозиції щодо перемир'я та обміну ув'язненими і заручниками.

Угруповання ХАМАС у заяві зазначило, що дійсно висловило "позитивний настрій" на пропозицію про угоду. Однак воно вказало, що, як і раніше, вимагає "всеосяжного і повного" перемир'я, а не обмеженої в часі угоди про припинення вогню.

Агентство ЕФЕ з посиланням на канцелярію керівника Катару повідомило, що емір Катару шейх Тамім бен Хамад Аль Тані звернувся до Блінкена із закликом домогтися перемир'я в секторі Газа, щоб захистити мирних палестинців і забезпечити доставлення гуманітарної допомоги в анклав.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав широкомасштабну операцію проти ХАМАС у секторі Газа.

Із 24 листопада 2023 року в Газі діяв режим припинення вогню, але сторонам не вдалося домогтися його продовження, і бойові дії поновилися 1 грудня 2023 року.

Теги: #хамас #ізраїль #газа #заручники

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