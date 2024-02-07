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01:25 07.02.2024

В Україні запрацював координаційний штаб з питань приведення в належний стан цивільних захисних споруд

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В Україні запрацював координаційний штаб з питань приведення в належний стан цивільних захисних споруд

У вівторок відбулося перше засідання Координаційного штабу з питань приведення в належний стан об'єктів фонду цивільних захисних споруд, як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення, повідомляє Міністерство стратегічних галузей промисловості України.

Координаційний штаб був створений Кабінетом міністрів за ініціативою Мінстратегпрому 29 грудня. Це тимчасовий консультативно-дорадчий орган КМУ, він сприятиме тісній співпраці та комунікації між центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також оперативному розв'язанню питань, що виникають у процесі. У межах роботи штабу розроблятимуть рекомендації та пропозиції щодо облаштування укриттів, які подаватимуть на розгляд уряду.

Під час першого засідання заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко як голова штабу затвердив його персональний склад і заслухав представників центральних органів виконавчої влади. Також заслухали інформацію про результати обстежень об'єктів фонду захисних споруд від представників ДСНС України. Окремо порушили питання про безперешкодний та безбар'єрний доступ до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

"Робота нашого штабу, як і робота з облаштування укриттів, триватиме доти, доки 100% населення не буде забезпечено захисними спорудами цивільного захисту. Безпека українців - наш пріоритет, тому ми маємо спрямувати максимум спільних зусиль, щоб захистити кожного українця", - зазначив Тимур Ткаченко.

Наразі діє єдиний портал "Залізне укриття", що має консолідовану інформацію про всі ремонтні роботи та облаштування захисних споруд цивільного захисту по всій Україні, і чат-бот, у якому кожен може залишити скаргу або звернення, що стосується укриття.

Раніше повідомлялося, що 6847 захисних споруд цивільного захисту були приведені в належний стан у 2023 році, загальна кількість укриттів у фонді захисних споруд цивільного захисту - 61 803.

Теги: #україна #укриття #мінстратегпром

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