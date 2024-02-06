Армія РФ за минулий день обстріляла дев'ять громад Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла з різних видів озброєнь дев'ять громад Сумської області, зафіксовано 123 вибухи, повідомила обласна військова адміністрація інформацію станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська, Шалигинська, Зно-Новгородська, Середино-Будська громади", - зазначається в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, у Білопільській громаді було зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів), гранатометний обстріл (11 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухи), а також танкові обстріли (4 вибухи).

Так само по Краснопільській громаді ворог гатив із мінометів (19 вибухів), артилерії (14 вибухів) і FPV-дроном (1 вибух). Крім того, відбулося скидання ВОГ із БпЛА (1 вибух).

По Хотинській громаді було здійснено мінометні обстріли (10 вибухів) та авіаудар (4 вибухи).

Ворог ударив з артилерії по Великописарівській громаді (3 вибухи), у Шалигинській громаді так само зафіксовано артобстріл (3 вибухи) і мінометний обстріл (2 вибухи).

Мінометного обстрілу зазнали: Середино-Будська громада (9 вибухів), Есманська громада (6 мін), Зноб-Новгородська громада (3 вибухи), а також 4 міни випущено по Новослобідській громаді.