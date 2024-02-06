Зеленський побажав королю Чарльзу ІІІ якнайшвидшого одужання

Президент України Володимир Зеленський від імені українського народу побажав королю Великої Британії Чарльзу ІІІ якнайшвидшого одужання.

"Від імені українського народу хочу переказати слова підтримки та побажання швидкого одужання Його Королівській Величності Королю Чарльзу ІІІ. Ми пам'ятаємо увагу Вашої Величності до України та українців, щире співпереживання нам і дуже цінуємо це. Наші думки та молитви з вашою Величністю, королівською родиною та британським народом", - написав Зеленський у X.