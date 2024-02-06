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19:57 06.02.2024

Суд у США ухвалив, що Трамп не має імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія

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Суд у США ухвалив, що Трамп не має імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія

Апеляційний суд США у вівторок ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія, повідомляють американські ЗМІ.

"Будь-який імунітет (...), що діяв під час роботи на посаді президента, надалі не забезпечує захисту від кримінального переслідування", - йдеться в рішенні суду.

Відповідне рішення було ухвалено одноголосно трьома суддями, які розглядають справу.

Питання про імунітет виникло у зв'язку з розглядом у судах подій 6 січня 2021 року, коли демонстранти, які підтримували Трампа, увірвалися в Капітолій. Адвокати Трампа наполягали на тому, що оскільки на той час він ще був президентом, отже, його не можна притягати до відповідальності в суді в межах цієї справи.

Американські ЗМІ зазначають із посиланням на представника експрезидента, що той оскаржить рішення суду.

Спецпрокурор Джек Сміт проводить розслідування дій Трампа, які, за версією сторони обвинувачення, він зробив, щоб залишитися при владі після поразки на виборах президента 2020 року. Зокрема, йдеться про виступ Трампа 6 січня 2021 року, коли він кілька разів повторив заяви про те, що вибори сфальсифіковано, потім його прихильники влаштували штурм Капітолія.

Трампа обвинувачують у поширенні недостовірної інформації про вибори 2020 року і спробі скористатися подіями 6 січня 2021 року в Капітолії для того, щоб залишитися при владі після поразки на виборах.

 

 

Теги: #сша #суд #трамп #імунітет

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