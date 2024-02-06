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19:51 06.02.2024

Україна готує угоди про гарантії безпеки з кількома країнами - Зеленський

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Україна готує угоди про гарантії безпеки з кількома країнами - Зеленський

Україна готує кілька угод щодо гарантій безпеки, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні також нараду щодо нових угод про гарантії безпеки для України - працюємо зараз із кількома країнами", - зазначив Зеленський.

"Досить амбітними можуть бути угоди, гарний зміст. І я вдячний дипломатичним командам, які залучені. Ми маємо вже найближчими місяцями показати такий результат у будівництві архітектури безпекових угод, який дасть потрібні позитивні сигнали на весь цей рік - сигнали дієвої підтримки України, тривалої підтримки", - заявив президент.

 

 

Теги: #безпека #угоди #зеленський

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