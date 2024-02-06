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19:40 06.02.2024

Болгарія готова брати участь у відновленні України - спікер парламенту

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Болгарія готова брати участь у відновленні України - спікер парламенту

Болгарія готова брати участь у післявоєнному відновленні економіки України, заявив голова Народних зборів Болгарії Росен Желязков.

"Рішенням Болгарського парламенту також передбачено підтримку у відновленні економіки, інфраструктури, енергетики України", - сказав Желязков на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

За його словами, в Болгарії серйозно обговорюють критично важливу тему - післявоєнного відновлення України і, зокрема, відновлення енергетичної інфраструктури.

"Ми будемо надалі максимально сприяти повному відновленню енергетичної інфраструктури України. Ми визначили близько ста болгарських компаній, які мають великий досвід у виконанні таких видів діяльності, як ремонт і будівництво атомних і теплових електростанцій, високовольтних мереж і газової інфраструктури", - розповів спікер парламенту Болгарії.

Він також наголосив, що його країна готова допомогти і у відновленні транспортної інфраструктури України.

"Ми поділяємо думку, що проведення цілеспрямованої політики щодо відновлення транспортного сполучення України в контексті розвитку пан’європейської транспортної мережі, зокрема, за міжнародної підтримки, дасть потужний позитивний синергетичний ефект. Болгарія готова брати участь у процесі відновлення критичної транспортної інфраструктури", - зазначив він.

Голова Болгарських зборів також зауважив, що Болгарія готова надати методичну та експертну допомогу в розробці політики з відновлення української економіки, екології, а також у сфері вищої освіти.

"Дуже важливо збільшити ресурси для забезпечення довгострокової демократичної стійкості України. Болгарія дуже хотіла б зробити свій внесок у цьому напрямі", - сказав Желязков.

Теги: #україна #болгарія #відновлення

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