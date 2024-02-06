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19:34 06.02.2024

Кабмін розподілив 4,5 млрд грн субвенції на 136 проєктів регіонального відновлення

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Кабмін розподілив 4,5 млрд грн субвенції на 136 проєктів регіонального відновлення

Кабінет міністрів на засіданні уряду в понеділок затвердив розпорядження про розподіл субвенції в майже 4,5 млрд грн із державного бюджету місцевим бюджетам на 2024 рік, що дасть змогу громадам продовжити реалізацію проєктів відновлення.

Як повідомляється в релізі Мінвідновлення, джерелом субвенції є кошти, виділені Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) у межах спільної програми України та ЄІБ "Програма з відновлення України". Субвенцію буде розподілено між місцевими бюджетами тих громад, проєкти яких було схвалено Європейським інвестиційним банком для реалізації у 2022-2023 роках.

Уточнюється, що загальна сума субвенції в розмірі майже 4,5 млрд грн буде перерозподілена на відновлення 136 проєктів у громадах постраждалих від військової агресії регіонів.

Серед таких проєктів - відновлення закладів освіти, охорони здоров'я, центрів надання адміністративних послуг, об'єктів життєзабезпечення населення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося, Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку було ратифіковано 14 липня 2021 року, схвалено наміри щодо залучення 340 млн євро позики для реалізації проєктів із відновлення й модернізації інфраструктури регіонів, що зазнали руйнувань через агресію РФ, а також тих регіонів, які приймають значну кількість ВПО. Згідно з умовами фінансової угоди, термін її реалізації становить 5 років і завершується в грудні 2026 року.

 

 

 

Теги: #регіони #відновлення #субвенція

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