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19:19 06.02.2024

Корнієнко прогнозує відновлення конкурсів на держслужбу до осені, але процедура потребує низки змін

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Корнієнко прогнозує відновлення конкурсів на держслужбу до осені, але процедура потребує низки змін

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко прогнозує відновлення конкурсів на державну службу до осені, але процедура потребує низки змін.

"Коли ми говоримо про політичну увагу до конкурсів, категорія "А" буде завжди всіх цікавити, тому категорія "А" неминуча для повернення. Однак ми маємо зробити висновки з ковіду і правильно розвести в термінах відновлення. Після ковіду ми повернули все одразу в один момент і наша комісія з питань відбору просто закопалася в цьому і не встигала", - сказав він на заході щодо пріоритетів трансформації державного управління у вівторок у Києві.

Корнієнко зазначив, що одним із питань під час відновлення конкурсів є питання повсюдності їх проведення.

Зокрема, за його словами, відновлення конкурсів недоцільне в прифронтових областях, оскільки місцеві адміністрації повинні мати можливість швидко ухвалювати рішення.

Що стосується західних областей, то, на думку Корнієнка, там можна відновлювати конкурси за всіма категоріями.

Крім того, він вважає за необхідне відновлювати конкурси категорії "Б" у Києві.

"Коли це може бути хронологічно? Напевно, не початок року. Потрібно враховувати, що цикл ухвалення закону в Раді це два місяці. Тому закладаємо мінімум два місяці, якщо зараз внесемо законопроєкт... Тому, я б говорив, що це середина року, ближче до осені", - заявив перший віцеспікер.

Водночас він наголосив, що необхідно це зробити так, щоб відновлення конкурсів було корисним і ефективним для державної служби.

За його словами, на сьогодні розглядається безліч варіантів зміни підходів до проведення конкурсів, зокрема: залучення іноземців до комісії з питань вищого корпусу держслужби; перегляд ваги різних складових конкурсу; встановити додаткові вимоги щодо знання англійської.

Також, за його словами, триває дискусія щодо формату визначення переможця, а саме скількох осіб рекомендуватиме комісія керівнику для подальшого вибору та призначення.

"Є обережні сподівання, що восени ми вже почнемо конкурси, хоча б категорії "А". Запустимо цей процес і будемо поступово його наповнювати", - заявив він.

Своєю чергою, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що в питанні відновлення конкурсів розглядають низку тем, які стосуються гарантування безпеки конкурсантів і конкурсних комісій.

"Другий момент, на який потрібно звернути увагу - це доступність. Беручи до уваги, що зараз кожен 10 чоловік-держслужбовець перебуває в лавах безпеки та оборони, є або мобілізованим, або добровольцем, це говорить про те, що вони, перебуваючи в лавах безпеки та оборони, маючи якусь спеціальність і досвід, будуть позбавлені доступу до конкурсної процедури. Ми повинні брати це до уваги", - наголосив Немчінов.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталя Алюшина заявила, що є всі технічні та організаційні можливості для відновлення конкурсів у всіх державних органах. У грудні того ж року Алюшина виступила за вдосконалення і повернення конкурсної процедури на держслужбі.

У вересні 2023 року перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив про необхідність повернення конкурсів на державну службу, але починати з конкурсів на категорію "А".

 

 

Теги: #рада #конкурс #держслужба

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