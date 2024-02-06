Верховна Рада має намір у середу розглянути питання про звільнення Буглака з посади члена ЦВК

Верховна Рада має намір у середу розглянути питання про звільнення члена Центральної виборчої комісії (ЦВК) Юрія Буглака, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра (7 лютого - ІФ-У) парламент почне своє засідання з питання про звільнення Буглака Ю.О. з посади члена Центральної виборчої комісії. Це той член ЦВК, який був фігурантом розслідування "Схем" щодо проживання у США", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, 8 грудня 2023 року комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Буглака. 11 грудня представники комітету зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №10327, згідно з яким пропонують достроково припинити повноваження Буглака.

Згідно зі статтею 6 закону "Про Центральну виборчу комісію", Верховна Рада призначає на посади та звільняє з посад членів ЦВК за поданням президента України.

Буглак був депутатом Верховної Ради восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка" і членом однойменної фракції. З 2019 року - член ЦВК, призначений за квотою фракції "Європейська солідарність".

Згідно з розслідуванням проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода"), за 12 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії Буглак виїхав з України і відтоді не повертався, мешкаючи з сім'єю в американському штаті Флорида поблизу Маямі, та впродовж усього 2022 року отримував зарплату та інші виплати. Сумарно йому нарахували 1,5 млн грн, зокрема - матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань". З весни 2023 року він узяв декретну відпустку зі збереженням посади.