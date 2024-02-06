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12:59 06.02.2024

Міжнародна доставка водійських посвідчень стала доступною в Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії - Клименко

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Міжнародна доставка водійських посвідчень стала доступною в Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії - Клименко

Послуга міжнародної доставки українських водійських посвідчень стала доступною ще в п'яти країнах Європи: Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи. "Замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія. Швидко та зручно", - написав він у телеграмі у вівторок.

За словами Клименка, міжнародну доставку водійських прав було запущено менше ніж чотири місяці тому, і нею вже скористалося понад 3,5 тис. громадян України, які перебувають за кордоном, із них майже 70% - у Польщі.

 

Теги: #клименко #мвс #водійське_посвідчення

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