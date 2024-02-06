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10:27 06.02.2024

Лісовий: 21 полярник захищає Україну в Силах оборони

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Лісовий: 21 полярник захищає Україну в Силах оборони

21 полярник захищає Україну в Силах оборони, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"28 років тому, саме цього дня, незалежна Україна отримала власну антарктичну станцію. Попри те, що наші вчені, інженери та інші фахівці брали активну участь у дослідженні Антарктики в совєтський період, після розпаду союзу ми не отримали жодної станції. На запит України росія просто відмовила, привласнивши всі станції собі (а з ними й наукові здобутки, укотре). Але станція в нас таки з'явилася. На початку 1990-х Велика Британія вирішила продати свою антарктичну базу "Фарадей", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр зазначив, що сьогодні Україна - одна з небагатьох держав, яка реально впливає на управління Антарктикою.

"Зараз 21 полярник боронить Україну і нашу незалежність, серед "бойових пінгвінів" є медики, артилеристи, розвідники, зв'язківці, штурмовики, сапери, водолази та інші військові фахівці. Надзвичайно вдячний за вашу службу", - наголосив Лісовий.

Також міністр подякував команді Національного антарктичного наукового центру, яка, незважаючи на виклики війни, продовжує основні дослідження та спостереження, підтримує важливу інфраструктуру та забезпечує роботу вже 28-ї експедиції.

 

Теги: #війна #полярники #лісовий

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