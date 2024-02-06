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08:45 06.02.2024

ЗС України посилюють оборонні рубежі в Північній операційній зоні

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ЗС України посилюють оборонні рубежі в Північній операційній зоні

У Північній операційній зоні ЗСУ посилюють оборонні рубежі та позиції, зокрема протягом тижня покладено понад 3,5 тис. протитанкових мін, повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Протягом тижня укладено понад 3.5 тисячі протитанкових мін, прорито 4.5 кілометрів протитанкового рову та 5 тисяч траншей. На оборонних позиціях уже встановлено близько 25 бетонних вогневих споруд", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок уранці.

Наєв зазначив, що цими заходами займаються Збройні Сили України та обласні військові адміністрації. ЗСУ обладнують польову фортифікацію, а ОВА облаштовують бетонні споруди та виконують інші завдання.

Також, за словами командувача, здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози, крім цього польова фортифікація переробляється на довготривалу за допомогою бетону.

 

 

 

Теги: #оборона #північ #наєв

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