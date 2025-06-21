Інтерфакс-Україна
Події
15:31 21.06.2025

Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар"

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Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар"

Генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про завершення каденції на посаді командира тактичної групи "Вугледар".

"На підставі розпорядження Генерального штабу завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи "Вугледар". Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів ЗСУ", - написав він у фейсбуці у суботу.

Генерал відзвітував, що за час його роботи на посаді група знищила майже 20 тисяч окупантів, 74 танки, 138 ББМ, 316 артсистем та 1296 одиниць автомобільної техніки.

Як повідомлялося, колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка" у середині лютого.

Президент України Володимир Зеленський призначив Наєва у 2020 році командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Наєв, звільнений з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ указом президента Зеленського від 11 лютого 2024 року, повідомив, що дізнався про таке рішення із засобів масової інформації.

Теги: #наєв

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