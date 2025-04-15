Інтерфакс-Україна
Події
16:54 15.04.2025

Тактична група "Велика Новосілка" за 2 місяці зменшила втрати особового складу на 20% - Наєв

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Тактична група "Велика Новосілка", яка з середини лютого перебуває під командуванням генерал-лейтенанта Сергія Наєва, зменшила втрати особового складу на 20%, повернула під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращила тактичне положення на двох критичних напрямках.

"Другий місяць командую тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках", - написав Наєв у фейсбуці у вівторок.

За його даними, за два місяці підрозділами групи знищено близько 9500 військовослужбовців противника, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).

"Близько 70% втрат ворог зазнав внаслідок ударів БПЛА. За рахунок фінансової допомоги постійних партнерів передано 3433 безпілотники в підпорядковані бригади (окремо від тих, що надані державою чи волонтерами). Використовуються БПЛА різного типу: "Генерал Черешня", "Baton", "Тінь", "Vyriy Pro", "Mavic 3 Pro", "Autel MAX 4T"", - повідомив Наєв.

За його словами, противник продовжує спроби прориву. "Зростає кількість штурмових дій, залучається більше техніки та живої сили. Під час останнього масованого наступу на напрямках Веселе — Скудне ворог задіяв 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів. Техніка рухалась у чотирьох колонах, заповнених десантом. Колони були виявлені аеророзвідкою ще на підходах. У результаті нанесення вогневого ураження та роботи БПЛА — знищено понад 100 окупантів, 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі", - написав командир тактичної групи Наєв.

Як повідомлялося, колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка" у середині лютого.

Президент України Володимир Зеленський призначив Наєва у 2020 році командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Наєв, звільнений з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ указом президента Зеленського від 11 лютого 2024 року, повідомив, що дізнався про таке рішення із засобів масової інформації.

Теги: #група_велика_новосілка #наєв

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