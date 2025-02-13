Інтерфакс-Україна
Події
08:46 13.02.2025

Наєв прибув до тактичної групи "Велика Новосілка"

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Наєв прибув до тактичної групи "Велика Новосілка"

Генерал-лейтенант Сергій Наєв прибув до тактичної групи Велика Новосілка.

"Прибув на місце виконання бойових завдань. Входжу в курс справ, вивчаю склад сил і засобів. Переді мною – втомлені, але незламні воїни. Кожен із них – це історія відваги, болю і нескореності", - повідомив він у Телеграмі в четвер вранці.

Як повідомлялось, колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка, повідомило агентству “Інтерфакс-Україна” джерело.

Раніше у вівторок головред видання “Цензор.Нет” Юрій Бутусов заявив, що Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка". За даними журналіста, Наєв після отримання бойового розпорядження зазначив, що його неможливо негайно виконати, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду в ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський призначив Наєва у 2020 році командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ. 11 лютого 2024 року Наєв, звільнений з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ указом президента Зеленського від 11 лютого 2024 року, повідомив, що дізнався про своє звільнення із засобів масової інформації.

Як повідомлялося, президент призначив генерал-лейтенанта Юрія Содоля командувачем Об'єднаних сил замість звільненого з посади Сергія Наєва.

 

Теги: #фронт #наєв

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